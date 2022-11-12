أستاذ علوم سياسية: إعلام الغرب يسعى لتضخيم أزمة روسيا وأوكرانيا لصالحه

قال عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إنه من الصعب الحديث عن هزيمة أو فوز في خضم العمليات العسكرية من جهة والعمليات السياسية من جهة أخرى خاصة في الأزمة الروسية - الأوكرانية، موضحا أن العمليات العسكرية تتجه في مسارين هما العسكري والسياسي، بالإضافة إلى أن روسيا لم تخرج من خيرسون ولكنها انتقلت إلى الضفة اليمنية.

الإعلام الغربي لديه نية واضحة في إبراز العمليات العسكرية كحرب كبيرة

وأضاف «قناة»، خلال مداخلة هاتفية في « التغطية الخاصة»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية داليا أبو عميرة، أن الإعلام الغربي لديه نية واضحة في أبرز العمليات العسكرية كحرب كبيرة، وذلك لحاجة الغرب اليوم لتعزيز المواد الإعلامية، موضحا أن هذه العملية تكون من خلال تضخيم الأحداث، ومن ثم تصديرها للمنطقة الأوروبية، وبالتالي يترتب عليه تفاعلات مجتمعية، وأصوات تتعالى لوقوف إمدادات العسكرية لأوكرانيا.

روسيا ضمت أربعة أقاليم أخرى من أوكرانيا

وتابع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن روسيا ضمت أربعة أقاليم أخرى من أوكرانيا، موضحا أن من الصعب القول بأن هناك نصر عسكري بالنسبة لأوكرانيا، خاصة مع القوة العسكرية، والصاروخية الحالية لروسيا.