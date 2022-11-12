إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 10 أشخاص، في انقلاب اتوبيس بالطريق الأوسطي ناحية مشتول السوق بالشرقية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الزوامل بمركز بلبيس، لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب اتوبيس بالطريق الأوسطي ناحية مشتول السوق، ما أسفر عنه إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي بنطاق مركز بلبيس.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت باستعجال تحريات المباحث، للوقوف على تفاصيل الحادث، وسبب حدوثه وملابساته.