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إصابة 5 أشخاص في تصادم «توك توك» ودراجة نارية بالفيوم

كتب:

أسماء أبوالسعود
11:24 ص | السبت 12 نوفمبر 2022
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصيب 5 مواطنين، في حادث تصادم وقع بين «توك توك» ودراجة نارية، بالطريق السياحي، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

حادث تصادم ووقوع مصابين 

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا، بوقوع حادث تصادم بين «توك توك» ودراجة نارية، بالطريق السياحي، بين قريتي الرواشدية وكحك، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفى 

وانتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم ومعها سيارتي إسعاف، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم من قبل الطاقم الطبي، كما تم تسيير حركة الطريق التي وقع عليها الحادث.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطالبت جهات التحقيق تقرير المرور حول أسباب الحادث، وتقرير مفصل عن ذلك.

 

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