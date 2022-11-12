إخوان الشر إرهاب لن يعود.. «الوطن» ترصد أسرار انهيار التنظيم في الخارج وتحاور المنشقين عن الجماعة (ملف خاص)

الشر فى دمائهم إلى يوم يبعثون، عاثوا فى الأرض فساداً تحت مسمى برىء بعيد كل البعد عن أهدافهم.. جماعة الإخوان الإرهابية فرضت نفسها لسنوات طويلة بالأكاذيب، واستخدمت الدين ستاراً لخطط شيطانية أرادوا من خلالها السيطرة على العالم.. مزجوا الدين بالسياسة بالإرهاب، تلك الخلطة التى خرجت من الإخوان ونشأت عليها غالبية التنظيمات الإرهابية فى مصر وخارجها، والهدف الأساسى هو إسقاط الدول الوطنية وزعزعة استقرار البلاد، خدمة للقوى الأجنبية التى تستخدمهم ضد دولهم.

انشقاقات، جبهات متصارعة، اتهامات بالخيانة والاستيلاء على الأموال، هذا ما وصلت إليه الجماعة الإرهابية فى الخارج بعد أن فشلت فى مصر وحوصرت فى العديد من الدول العربية، ولم يبق منها سوى مجموعات اللجان الإلكترونية التى تبث الأكاذيب والشائعات.

ولا نحتاج أن نقول إنه لا إسلام تعرفه الإخوان كما يدعون، تاريخهم الملطخ بالدم يتحدث عنهم، وأعضاء سابقون فى التنظيم يكشفون أسراراً شهدوا عليها داخل الجماعة، وتفاصيل عاشوها بين أسوارها فى الحياة السياسية والسجون أيضاً، جعلتهم يحكمون العقل فيما رأوه، وينشقون عما كانوا يظنونه الإسلام الحقيقى.

ولا تجد الجماعة سوى سلاح الأكاذيب ونشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بعد أن فقدت القدرة فى الوجود على الأرض فى كثير من الدول، وعلى الرغم من قدراتهم فى هذا، فإنه دائماً ما تقابل خططهم بالفشل. فى هذا الملف تفضح «الوطن» جماعة الإخوان الإرهابية، بداية من انقلابهم على بعضهم البعض، وتخوين قياداتهم بالاستيلاء على أموال التنظيم، وكذلك كشف طرقهم وأساليبهم فى نشر الأكاذيب والشائعات، من على ألسنة منشقين عن الجماعة.. وقائمة بأبرز التنظيمات الإرهابية وقادتها الذين ولدوا من رحم الإخوان، ونشأوا على أفكارها.