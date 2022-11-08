نهاد أبو القمصان تتهم منظمي جلسة سناء سيف بممارسة الإرهاب ضدها

اتهمت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، منظمي مؤتمر «سناء سيف» شقيقة علاء عبد الفتاح المسجون على ذمة قضايا، بممارسة الإرهاب ضدها، بعدما رفضوا الاستماع لمداخلتها خلال جلسة «العدالة المناخية»، الذي تم عقده مساء اليوم، داخل الجناح الألمانى، بمقر انعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ومنعوها من التواجد داخل المؤتمر.

قالت نهاد أبو القمصان، إن المؤتمر الذى تم تنظيمه اتبع استراتيجية واضحة ومعروفة، تقوم على إخراس أى صوت معارض لما سيقال داخل الجلسة، أو يريد كشف الحقائق، معربة عن تعجبها من تفاصيل الجلسة.

وقالت إن المتحدثين استغرقوا أكثر من ساعتين دون السماح لأي من الحضور بالتعليق، لافتة إلى إنها طلبت أكثر من مرة الكلمة، لكنهم رفضوا.

وأضافت «أبو القمصان»: هناك استراتيجية غير مفهومة في الجلسة، فمن البداية هم كانوا يسيطرون على الجلسة دون السماع لأى أصوات، لافتة إلى أنها تعرضت للهجوم أكثر من مرة داخل الجلسة، وقالت «كانوا يمارسون الإرهاب ضدي».

وأوضحت أنها عملت على قضية علاء عبد الفتاح منذ البداية، خاصة أن هناك سيدات اشتكين مما كان يقوم به علاء عبد الفتاح بتوجيه الشتائم والسب للسيدات عبر تويتر