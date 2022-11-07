ولي العهد السعودي: نأمل تحقيق مستقبل مشرق بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إننا نأمل أن تحقق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نتائج تؤسس لمستقبل مشرق.

وأضاف بن سلمان، خلال كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر.

وتابع ولي العهد السعودي: «نستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050».

وقال بن سلمان: «نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030».