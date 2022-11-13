«الأرصاد» تكشف خريطة أماكن سقوط الأمطار: تتراوح شدّتها بين متوسطة إلى خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، على مناطق مختلفة من السواحل الغربية «الإسكندرية - مطروح»، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة كلما توجهنا إلى الداخل على محافظات شمال الوجه البحري.

حالة سقوط الأمطار

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تتقدم الأمطار خلال ساعات النهار، لتصل إلى محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، قد تتراوح شدّتها بين متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون نسبة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم، خفيفة بنسبة حدوث 30% على محافظات جنوب الوجه البحري، وبنسبة 40% على السواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وبنسبة 30% تقريبًا على محافظة مطروح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم، والتي جاءت كما يلي:

- القاهرة 25 - 17

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 24 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 23 - 17

- وادي النطرون 24 - 17

- مطروح 23 - 16

- السلوم 23 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 25 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 10

- رأس سدر 26 - 14

- نخل 22 - 10

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 27 - 20

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 27 - 13

- قنا 29 - 13

- الأقصر 28 - 14

- أسوان 30 - 15

- الوادي الجديد 30 - 12

- أبو سمبل 28 - 15

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21