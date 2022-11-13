حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أمطار ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس الأيام المقبلة، وتحديدًا خلال الفترة من غد الأحد وحتى الجمعة 18 نوفمبر الجاري، فضلا عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد ومنها الشبورة المائية ونشاط الرياح.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون حالة الطقس الأيام المقبلة، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وتختلف الطقس خلال ساعات الليل، فيكون لطيفا في الساعات الأولى، وتنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وتشهد البلاد عددًا من الظواهر الجوية التي تختلف يوميًا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد تساقط أمطار خفيفة بنسبة 40% غدًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون فرص الأمطار بنسبة 30% على السواحل الشمالية والشرقية وجنوب الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوبا على حلايب والشلاتين على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

أما يوم الإثنين، فتتوقع الأرصاد تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومدن القناة وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، ويكون الثلاثاء 15 نوفمبر تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويوم الأربعاء تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على جنوب سيناء، وخلال يومي الخميس والجمعة، تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء حتى يوم الجمعة المقبل كالتالي:

درجات الحرارة الأحد 13 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17.

درجات الحرارة الإثنين 14 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأربعاء 16 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 17 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 18.

درجات الحرارة الجمعة 18 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16.