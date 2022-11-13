السياحة الخليجية ترفع نسب الإشغال الفندقي في القاهرة خلال الموسم الشتوي

كشف محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية في الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن ارتفاع حركة السياحة الوافدة إلى مصر من دول الخليج بداية من أول نوفمبر الجاري، بالرغم من عدم وجود إجازات طويلة بالدول العربية حاليا، ما رفع نسب الإشغال في جميع فنادق الجمهورية، خاصة القاهرة الكبرى.

تدفقات عربية في الموسم الشتوي

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال ثروت إنه أعداد السائحسن العرب ارتفعت بشدة خلال الموسم الشتوي، على خلاف المتوقع، موضحا «جرى العرف خلال السنوات الماضية على أن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر تقتصر على أشهر الصيف، لكن وفقا لمؤشرات الحجوزات، توجد رغبة كبيرة من العرب في زيارة مصر خلال فصل الشتاء».

مضاعفة الأعداد خلال السنوات المقبلة

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركة السياحة إلى أن السائحين السعوديين على رأس قائمة الوافدين خلال الموسم الشتوي، موضحا أن «القطاع السياحي المصري يسعى خلال السنوات المقبلة لجذب أعداد أكبر من السعوديين، عن طريق العديد من الإجراءات، بينها تجويد الخدمة، وتوفير سبل الراحة والرفاهية للسائحين».

وأضاف أن السياحة العربية شديدة الأهمية لمصر، خاصة أن السائح العربي من الفئات ذات الإنفاق المرتفع، بالإضافة لأنه يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة فى العام، مشيرا إلى أن متوسط إقامة السائح العربي في المنشآت الفندقية المصرية جيد.