عقوبة سائق الأتوبيس المتسبب في مصرع 20 شخصا وإصابة 8 آخرين بالدقهلية

بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس سائق الأتوبيس المتسبب في وفاة 20 راكبا غرقا في ترعة بأجا في المنصورة بمحافظة القليوبية، وإصابة 8 آخرين بينهم السائق، وتم القبض عليه، وباستجوابه أنكر التهم المنسوبة إليه، وبإجراء التحليل المبدئي للمخدرات تبين تعاطيه لمادة مخدرة.

عقوبة سائق الأتوبيس

وقال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن القانون حدد عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة والقيادة تحت تأثير المخدرات، موضحا أن العقوبة التي تنتظر السائق المتهم هي الحبس والغرامة وفقًا للمادة رقم 238، مؤكدا أن عقوبته الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

أما عن قيادة السائق للحافلة تحت تأثير المخدر، قال «سيد» إنه وفقا لذات القانون، فإذا كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل لـ 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل لـ10 سنوات.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بفيد بغرق أتوبيس في ترعة في أجا بالمنصورة، ومصرع 20 راكبا وإصابة 8 منهم السائق، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، وانتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، وأقروا أن سائق الأتوبيس كان يتحدث في هاتفه وتفاجأ بسيارة أخرى لم يستطع تفاديها بسبب سرعة سيره، ما تسبب في الحادث.

وبعد القبض على سائق الأتوبيس واستجوابه، أنكر التهم المنسوبة إليه، وبإجراء التحليل المبدئي تبين تعاطيه للمخدرات، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحليل نهائي، بيانا لتعاطيه المواد المخدرة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وتم أخذ عينات من باقي الجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، وجار استكمال التحقيقات.