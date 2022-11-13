المغامر عمر سمرة: قمة المناخ فرصة كبيرة لـ نقل المعرفة لصناع المحتوى

أكد المغامر عمر سمرة، أنه يشارك في الفعاليات والجلسات التي تخص بمؤتمر قمة المناخ COP 27 وتستضيفها مدينة شرم الشيخ، لأول مرة، لاهتمامه بمجال المناخ منذ 10 أعوام، موضحا أنه يشعر بسعادة بالغة بسبب استضافة القمة بمصر، متابعًا أنه في بداية عمله كان هناك حديث عن المناخ والبيئة لم يكن متداول على المستوى العالمي وليس مصر فقط.

أهمية صناعة محتوى احترافي عن التغيرات المناخية

وأضاف «سمرة»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، مع الإعلامية هدير أبو زيد، أنه شارك في 3 فعاليات بمؤتمر قمة المناخ COP27، إذ تحدث عن العلاقة بين التعليم والتغير المناخي، وكيفية صناعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل احترافي عن التغيرات المناخية، حتى يساعد على تشكيل الوعي لدى المتابعين وتغيير رأيهم عن قضايا التغيرات المناخية.

وتابع، أن المنتدى اليوم بمدينة شرم الشيخ يشارك فيه أشخاص يعملون بمجال المناخ بخبرات تصل إلى 30 سنة، ولكنهم غير متواجدين على منصات السوشيال ميديا، رغم أهمية آرائهم ومعلوماتهم في المجال، مشيرًا إلى أن القمة تمثل فرصة كبيرة فيما يتعلق بنقل المعرفة وتبسيط المعلومة إلى الجيل الجديد الذي يتفوق في صناعة المحتوى على كل منصات السوشيال ميديا.

ضرورة حب الطبيعة وحمايتها

وأشار «سمرة»، إلى ضرورة أن يحب العالم الطبيعة حتى يتمكن من حمايتها، وأنه لابد من العودة إلى غريزة التمتع بالأماكن الطبيعية التي تكثر في مصر مثل الصحاري والبحار وغيرها، موضحا أن الزحام وصخب المدن سلبت المناظر الطبيعية من حياتنا.