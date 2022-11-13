السيطرة على حريق في منزل بطنطا دون وقوع خسائر بشرية.. «شقى العمر ضاع»

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من طابق واحد، بقرية شوني في مركز طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، والتهمت النيران جميع الحوائط أثاث المنزل.

اندلع حريق في منزل

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بورد بلاغ يفيد اندلاع حريق هائل في منزل بقرية شوني.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين انبعاث دخان كثيف وتصاعد ألسنة اللهب من داخل المنزل، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وإسعاف تحسبا لوجود مصابين أو وفيات في الحريق، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة وباقي المنزل.

إخماد النيران

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث، وانتداب الأدلة الجنائية للمعاينة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

ضياع «شقى العمر»

وأكد محمد خميس، من أهالي قرية شوني بدائرة مركز طنطا، أن النيران التهمت محتويات المنزل بالكامل، والمبني من الطوب اللبن، وكان يقطنه أب وبرفقته 3 أطفال والزوجة متوفية من 5 سنوات: «شقى عمرهم ضاع في الحريق، ومحتاجين حد يساعدهم، النيران جابت عليها واطيها».