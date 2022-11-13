حظك اليوم برج الثور الأحد 13-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الثور القدرة على الصبر فهو لا يسهل احباطة أو إصابته باليأس، فهو يميل للدقة الشديدة في تنفيذ المهام المطلوبة في مجال عملها، فهو يقوم بتنفيذ المهمات التي يكلف به، فهو يثق بقدراته فهو يفضل الوصول إلى نتائج بدلا من النقاشات التي بلا داعي.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب والخرائط الفلكية من مواليد برج الثور، إن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الثور، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، رغم التشوش.. القمر يمنحك اليوم سحرا وتعرف كيف تتواصل مع من تحب بصورة أفضل.

مشاهير برج الثور

ومن أبرز نجوم هذا البرج بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبدالكافي.