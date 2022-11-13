حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 13-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن امرأة برج الجوزاء تغير مزاجها ما بين لحظة وأخرى، ما بين الهدوء والغضب، والإحباط والحزن، وهو السبب في تخوف الكثيرين من الاقتراب من أصحاب هذا البرج، لكن الحقيقة أنهم من الشخصيات الذكية والقادرة على تطوير مهاراتها العملية والمهنية، كما يمتلكون قلوبا نقية لا يمكنها الكره أو الحقد.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب والخرائط الفلكية من مواليد برج الجوزاء، إن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي كالتالي:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجوزاء، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر في منزلك الثاني.. قد تكون الفرص متاحة لتحقيق مكاسب، إذا اعتنيت اليوم بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، فينوس والشمس وعطارد بمنزلك السادس، ويدفعك ذلك للانفتاح على من حولك، فقط ادرس جيدا عاقبة أقوالك وردودك قبل أن تتفوه بها.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير ها البرج الفرعون المصري محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الاثار المصري زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.