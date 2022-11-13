حظك اليوم برج السرطان الأحد 13-11-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج السرطان من الشخصيات الحساسة التي تلتفت لأدق التفاصيل والكلمات، كما أنها تقوم بتفسير كل ما يخرج من الآخرين، ما يجعله يتجنب أصدقاءه فجأة وبدون مبررات أو مقدمات، لكنه سرعان ما يعود لطبيعته مرة أخرى.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب والخرائط الفلكية من مواليد برج السرطان، عن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، كالتالي:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج السرطان، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، الوضع الفلكي يجعلك ساحرا ومؤثرا جدا خاصة في الجنس الآخر.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونيرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، والفنانة العالمية صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.