حظك اليوم برج الحمل الأحد 13-11-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج الحمل من الشخصيات النشيطة والقوية والمستقلة ذاتيًا التي تعشق مجالها العملي والمهني، فهي تعتمد على ذاتها طوال الوقت، وتطور من مهاراتها، كما أنها تمتلك صفات القائد، ما يجعلها من أكثر الشخصيات المحبوبة في العمل.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب والخرائط الفلكية من مواليد برج الحمل، عن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحمل، أن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، المغامرة ليست في صالحك، ومن المهم أن تتعلم من تجاربك السابقة أو استمع لذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر في وضع معاكس.. تنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

مشاهير برج الحمل

ومن أبرز نجوم برج الحمل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، وداليا مصطفى، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي الميرغني، ومنذر رياحنة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.