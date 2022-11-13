حسين فهمي: ميزانية مهرجان القاهرة السينماني جيدة جدا

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات الدورة رقم 44 من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أن عاد إليه الفنان حسين فهمي رئيسيا بعد غياب دام ما يقرب من 20 عاما منذ دورة عام 2001.

حسين فهمي: سنقدم دورة متميزة

تحدث الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الجديدة عن الميزانية لـ الوطن: ««ميزانية المهرجان كانت على رأس أولوياتي في قبول المهمة، ولكن الميزانية التي تم وضعها للمهرجان جيدة جدا، كما لدي تعاقدات مع عدد من رجال الأعمال والشركات الكبرى التي ستجعلنا نقدم دورة متميزة، فأنا لدي آمال وتوقعات أن تكون الدورة الرابعة والأربعين دورة جيدة تحقق نجاحات كبرى على الصعيد الفني وتثبت أن مهرجان القاهرة يستحق وبكل جدارة أن يحمل الصفة الدولية».

حسين فهمي يشيد بالتجهيزات الأخيرة للمهرجان

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حرصا على تفقد اللمسات النهائية للتجهيزات والترتيبات بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة 44 من المهرجان، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية لوزيرة الثقافة وحسين فهمي، الوقوف على حالة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان وكذلك كل الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.