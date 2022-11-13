ضبط 20 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 20 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد محصول الأرز لمواقع التجميع.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والشون المخصصة، تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقاً للأسعار المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حمله مكبرة من الرقابة التموينية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، وبرفقة محمود جبر، كبير مفتشي المديرية، وبمشاركة إدارة تموين أبوحماد برئاسة محمد يحيى، مدير الإدارة، والعميد محسن القلش، مدير مباحث التموين بالشرقية، وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى المديرية، والتي تُفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات من الأرز الشعير حصاد موسم عام 2022 بمخزن داخل منزله بناحية الجعفرية في أبو حماد.

ضبط كمية من الأرز قبل تهريبها

وقامت الحملة بالتوجه نحو المكان المذكور، وبالتفتيش داخل المنزل تم ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 20 طنا، معبأة داخل 286 شيكارة بلاستيك مختلفة الألوان والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات وعمل المحضر اللازم ضد المخالف.