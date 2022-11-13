باحثة سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: العقوبات أحادية الجانب على روسيا غير مقبولة

قالت ياي شين هوا، الباحثة السياسية، إنّ موقف الصين ثابت بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أكدت أنّ العقوبات أحادية الجانب المفروضة على روسيا غير مقبول، مشيرةً إلى أنّ بلادها تدعو دائما إلى حل هذه الأزمة عبر الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية.

الصين قدمت مساعدات إنسانية كبيرة

وأضافت الباحثة السياسية، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الصين قدمت مساعدات إنسانية كبيرة وتدعو إلى حدوث المزيد من الأزمات الإنسانية في المناطق المتعلقة، لافتةً إلى أنّ الصين أكّدت في مختلف المناسبات أنّها تعارض سياسة القوة وتدعو إلى التعددية، متابعة أنه في الوقت الحالي يشهد الوضع الدولي تطورات كبيرة، والصين تدعو إلى التعددية وليس القطبية الواحدة، لافتةً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تعتبر بلادها أكبر منافس في الوضع الدولي، وبخاصة في السنوات الأخيرة، ولكن بكين تحاول تعزيز العلاقات مع واشنطن.

تصاعد للتوترات بين البلدين في بعض القضايا مثل قضية تايوان

وأشارت الباحثة السياسية إلى وجود تصاعد للتوترات بين البلدين في بعض القضايا مثل قضية تايوان، وخاصة بعد زيارة بيلوسي لتايوان في أغسطس الماضي، وهو ما يعد استفزازا كبيرًا للصين يمس سيادة الثوابت الوطنية الصينية.

هناك استفزازات أمريكية واضحة في البحر الجنوبي ومضيق تايوان

وأوضحت الباحثة السياسية أنّ هناك استفزازات أمريكية واضحة في البحر الجنوبي ومضيق تايوان، وهذا أمر يستهدف تقويض الصين، وكل الصراعات في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان ناجمة عن استفزازات أمريكية.