العقوبة المتوقعة للمتهم بسرقة أجهزة وأموال من شركة بمدينة نصر.. قانوني يوضح

«كنت بروح المكان هناك كتير فحفظت أدخل منين علشان أستولى على اللي عايزه».. هكذا قال المتهم بسرقة أجهزة وأموال من داخل شركة بمدينة نصر، في أقواله في جلسة أمام جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بسرعة إجراء التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان والتحفظ على المضبوطات.

قانوني يوضح عقوبة السرقة

وقال المحامي أشرف ناجي، إن عقوبة السرقة في المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة المتهم مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف «ناجي»، أنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

تفاصيل الواقعة

وكان ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من صاحب إحدى الشركات بوقوع سرقة بمقر الشركة، وتبين من التحقيقات أن المتهم أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة مقيم بالقليوبية، أن المضبوطات بحوزة المتهم عبارة عن 2 جهاز لاب توب ومبلغ مالي كبير قام بسرقتها من الداخل بطريقة التسلق نظرا لمعرفته السابقة بالمكان .

وبإجراء المعاينة بمسرح الجريمة تبين وجود كسر بإحدى النوافذ بمكتب الشركة، وبتقنين الإجراءات وسرعة التحريات تم ضبط المتهم داخل مسكنه وبحوزته المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.