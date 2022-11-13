«حياة كريمة»: حصلنا على الدعم الكامل من القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى

تنوعت مشاركات مبادرة «حياة كريمة» في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، إذ شاركت المؤسسة في عدد من الجلسات، لعرض تجربتها والتعريف بأهدافها، كما عقدت المؤسسة أولى جلساتها الحوارية، بحضور عدد من المنظمات الدولية والشخصيات العامة، في المنطقة الزرقاء Blue Zone.

أولى جلسات «حياة كريمة» بقمة المناخ

وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، في أولى جلسات حياة كريمة بقمة المناخ شرم الشيخ بعنوان إطلاق المبادرة المصرية حياة كريمة في أفريقيا، إنه عند تقديم فكرة «حياة كريمة» لأول مرة سنة 2019، حصلت على الدعم الكامل من القيادة المصرية لتحويل الحلم لحقيقة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة «حياة كريمة» وتم دعوة المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشباب مصر كافة للمشاركة في المبادرة الوطنية.

قرية فارس

وأشارت آية عمر إلى أن «حياة كريمة» احتفلت منذ أيام قليلة بتكريمها عن دورها في تأهيل قرية فارس للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء من رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.

التغيرات المناخية

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة: «واليوم نحتفل من جديد بامتداد قصة نجاحنا لإفريقيا، من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية».