أوكرانيا: قطع تغذية التيار الكهربائي في 8 مناطق بينها «كييف»

أعلنت السلطات الأوكرانية، في بيان أصدرته شركة «أوكرينيرجو» للطاقة، عبر «تليجرام»، اللجوء إلى قطع تغذية التيار الكهربائي، اليوم الأحد، في «كييف» و7 مناطق أخرى «ريف كييف - سومي - تشيرنيهيف - تشيركاسي - جيتومير - خاركيف - بولتافا».

نفت الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة «خيرسون»، نقل العاصمة الإدارية للمقاطعة إلى «جينيتشيسك»، وقالت إن «مدينة خيرسون»، لا تزال العاصمة الإدارية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجود إدارات تابعة للسلطات الإقليمية في «جينيتشيسك» مؤقتا

وأشار المتحدث باسم الإدارة، إلى وجود عدد من الإدارات والهياكل التابعة للسلطات الإقليمية في«جينيتشيسك» مؤقتا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة المقاطعة، ألكسندر فومين، إن مدينة «جينيتشيسك» ستصبح مؤقتا العاصمة الإدارية للمقاطعة.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، جوليان سميث، قالت في وقت سابق، إن «واشنطن» تأمل في بدء مفاوضات بشأن أوكرانيا في المستقبل.

من جانبه، قال « برنامج الغذاء العالمي»، على لسان مدير البرنامج، ديفيد بيزلي، إن «الغذاء العالمي»، استأجر أول سفينة لنقل الأسمدة الروسية إلى الدول الإفريقية.

وكانت مجموعة شركات «أورالخيم-أورالكالي»، وافقت في وقت سابق، على تصدير شحنات إنسانية من الأسمدة الروسية المحجوبة في مستودعات عدد من الدول: «هولندا-بلجيكا-إستونيا»، إلى إفريقيا

ووقعت «أورالخيم-أورالكالي»، في 8 نوفمبر الجاري، اتفاقية لتوريد الدفعة الأولى إلى ملاوي، فيما قال «برنامج الغذاء العالمي»، إن الدفعة الأولى«20 ألف طن» سيتم تحميلها على سفينة تابعة لهم في 21 نوفمبر الجاري، ومن هولندا ستتجه عبر موزمبيق إلى ملاوي.

ووجه «برنامج الغذاء العالمي»، شكره لمجموعة «أورالخيم-أورالكالي»، فيما تناقش «أورالخيم-أورالكالي»، تنظيم توريد أكثر من 260 ألف طن من الأسمدة لقارة إفريقيا.

وسائل إعلام: إمكانية خضوع صناعة أوروبا لعملية تحول

اقتصاديا، قالت وسائل إعلام، إن من الممكن أن تخضع صناعة أوروبا لعملية تحول، في ظل ظروف التكلفة العالية لموارد الطاقة، وقالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، إنه يجب المحافظة على قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

واشار خبراء أوروبيون، إلى أن أسعار الغاز في «الاتحاد الأوروبي»، ستظل أعلى من 100 يورو على مدى السنوات الـ3 المقبلة، ما سيؤدي إلى تحويل أموال أوروبية إلى الدول المنتجة.

وكانت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاجارد، أوضحت في وقت سابق، أن أسعار العقود الآجلة للغاز سترتفع لفترة، وبررت المسؤولة الأوروبية، الأمر بسبب اضطرار الدول الأوروبية لدفع علاوة لجذب الغاز الطبيعي المسال ليحل محل غاز روسيا.