أوكرانيا تعلن حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق، شملت العاصمة «كييف» وكل من «أوديسا - بولتافا - فينيتسا - جيتومير-تشيركاسي - كيروفوجراد - تشيرنهيف - دنيبروبيتروفسك - سومي - خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشملت حالة التأهب الجوي في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية، في منطقة «زابوريجيا»، التي ضمتها «موسكو»، في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

السيطرة على 60 بلدة

واستعاد الجيش الأوكراني السيطرة على نحو 60 بلدة في «منطقة خيرسون».

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن القوات الروسية، تخلي كل البنى التحتية الأساسية «الاتصالات - إمدادات المياه والتدفئة والكهرباء» قبل الانسحاب من «خيرسون»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

نشر حوالى 200 شرطي في «خيرسون» لإقامة نقاط تفتيش

وأشار زيلينسكي، إلى وقوع دمار كبير في «منطقة خيرسون»، وأوضح الرئيس، أن القوات الأوكرانية، أبطلت مفعول 2000 عبوة ناسفة، فيما قال قائد الشرطة الوطنية الأوكرانية، إيجور كليمينكو في بيان، إن حوالى 200 شرطي تم نشرهم في «خيرسون» لإقامة نقاط تفتيش على الطرق وتوثيق جرائم القوات الروسية.

إصابة شرطي خلال عملية لإزالة الألغام من مبنى في «خيرسون»

وأضاف كليمينكو، أن شرطيا، أصيب خلال عملية لإزالة الألغام من مبنى في «خيرسون»، ونبه قائد الشرطة الأوكرانية، سكان المدينة إلى وجود ألغام وحضهم على التحرك بحذر.

بدورها، قالت تقارير غربية، إن خلافات بدأت تدب داخل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هي الأولى، حول مسار أزمة أوكرانيا، في ظاهرة، ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن مصادر، أن رئيس هيئة «الأركان المشتركة» الجنرال مارك ميلي قاد جهودا قوية، خلال مناقشات داخلية حول الأزمة في الأسابيع الأخيرة، للبحث عن حل دبلوماسي.

ولا يحظى موقف ميلي بدعم واسع من فريق الأمن القومي الأمريكي، من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

اختبار أوكراني لعقاقير مسكنة للأنف في مختبرات بـ«لوجانسك»

بدوره، قال مصدر لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن أوكرانيا، اختبرت عقاقير مسكنة للأنف يحتوي على عقار لاحتياجات مجمع الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مختبرات موجودة بجمهورية «لوجانسك» الشعبية، التي ضمتها «موسكو»، إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

وأشار المصدر، إلى استخدام القوات الأوكرانية المخدرات بعد الاختبارات.