تشغيل 3 مصانع مصرية بـ800 مليون جنيه استثمارات

قال محمود هارون، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إنّ المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، تشهد تشغيل 3 مصانع جديدة، حيث ينتج المصنع الأول الزجاج المعماري والمسطح بطاقة 20 ألف طن سنويا، والثاني لقطاعات الأولومنيوم، والثالث للدهانات، لتصل الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 50 ألف طن سنويا، باستثمارات 800 مليون جنيه، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق الصناعة المحلية وترشيد الاستيراد، وتعزيز الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

مشروعات الدولة الضخمة

وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية، أنّ الدولة تشهد إقامة مشروعات ضخمة ومتعددة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، ما يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته لمواكبة رؤية واستراتيجية الدولة المصرية في النمو والبناء.

وأضاف هارون، في بيان عنه، أنّ السوق المصرى يتنامى ويتطور بشكل سريع ولافت رغم الظروف العالمية الصعبة، مؤكدا أنّ عددا كبيرا من شركات القطاع الخاص لديه خطط طويلة الأجل في السوق المصري، وهناك عدد من المصانع الأخرى سيتم إعلان تدشينها قريبا في مدينتي السادات والسادس من أكتوبر.

استراتيجية تفصيلية للصناعة المصرية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإعداد استراتيجية تفصيلية للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، لتحديد البنود المستوردة وبحث تصنيعها محليا، بما يسهم في ترشيد الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن إعلانه منح الرخصة الذهبية لأي مستثمر يسعى للاستثمار في مصر خلال 3 أشهر.

وأكد هارون في بيان اليوم، أنّ هناك أسواق تصديرية عديدة لتوفير العملة الصعبة، بعد تلبية وتغطية احتياجات السوق المحلي، ومنها أسواق تونس وليبيا الجزائر والسودان ونيجيريا وأنجولا وكينيا واثيوبيا والبرازيل وكندا وإيطاليا وأسواق الاتحاد الأوروبي، مضيفا: «السوق المصري من أهم الأسواق الحالية في منطقة الشرق الأوسط، نظرا لحجم المشروعات الكبرى التي يجري إنشاءها، خاصة مع الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد».