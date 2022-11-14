أبرز الحوادث في 24 ساعة.. ضبط هارب من «70 سنة سجن» و5 مسجلين خطر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمشاركة وحدة قسم شرطة 15 مايو في مديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب شركة مقاولات مقيم في الجيزة، هارب من 70 سنة سجن، ومطلوب لتنفيذ 72 حكم حبس جزئي تبديد، و23 ألف جنيه غرامة، و128 ألفًا و700 جنيه كفالات، وأقر المتهم بالأحكام الصادرة ضده، واتخذت الإجراءات القانونية.

أبزر الحوادث خلال الـ24 ساعة

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أبرز الوقائع التي شهدتها المحافظات المختلفة في الساعات الماضية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية.

1446 مخالفة مرورية متنوعة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية 1446 مخالفة مرورية متنوعة، خلال 24 ساعة، أما في مجال الأمن العام ضبطت 31 قضية، فضلا عن تنفيذ 198 حكما قضائيًا متنوعًا، كما جرى فحص 46 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المخدرات، وتبيّن إيجابية 5 منهم، كما جرى ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في كل قضية على حدة.

ضبط 5 مسجلين خطر

وخلال حملات الأجهزة الأمنية ضبطت 110 قضايا مواد مخدرة، بحوزة 116 متهمًا، و11 متهمًا آخرين هاربين، وضبط 47 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهمًا، وضبط 5 مسجلين خطر بتهمة الشروع في سرقة موقع تحت الإنشاء في بدر.