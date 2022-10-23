قطاع الفنون التشكيلية ينظم صالون «أبيض أسود».. اعرف التفاصيل

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، متمثلا في مركز الجزيرة للفنون طرح استمارة المشاركة في صالون «أبيض أسود - أعمال صغيرة (الرسم)»، في دورته السادسة 2022، ويأتي الصالون في دورته السادسة استمرارا في فتح مسارات فنية تضيء التوهج الإبداعي محاولا خلق حوار من داخل التجربة النوعية بذلك التحدي الذي يواجه الفنان.

تعتبر الدورة السادسة للصالون استكمالا لذلك المشروع النوعي لحالة إبداعية شديدة التميز والخصوصية من حيث الطرح الفني أو المساحة المحددة للعمل بالرغم من حالة التحولات السريعة في عصرنا وتسارعها وتأثرها بفعل العلم والتكنولوجيا وهذا التماهي بين أجناس الفنون المختلفة في تداخل إبداعي ليزيل الحدود فيما بينها ولكن يظل فن الرسم هو البدايات الحقيقية لها جميعا.

ويتم تنظيم الصالون وفقا للشروط والقواعد التالية:

الشروط والقواعد المنظمة

1- يخصص الصالون لمجالي الرسم والتصوير لعرض الأعمال المنفذة بالوسائط اليدوية (الأقلام الرصاص بأنواعها، الحبار، سنون التحبير..)

2- يحق لكل فنان التقدم للصالون بحد أقصى عملين فقط.

3- لا تزيد أبعاد الأعمال المقدمة عن 30 سم*30 سم شاملا الإطار.

4- تكون الأعمال المقدمة إنتاج 2021- 2022.

5- يتم سحب استمارة الاشتراك من خلال الصفحة الرسمية لمركز الجزيرة ابتداء من الأحد 23 أكتوبر حتى الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.

6- تبدأ لجنة الفرز والاختيار أعمالها وإعلان نتيجة التصفيات الأولى يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.

7- تسلم الأعمال المقبولة بما يتطابق مع الأعمال المرسلة في استمارة الاشتراك اعتبارة من 16 نوفمبر 2022، وحتى الأربعاء 23 نوفمبر المقبل.

8- يبدأ الفرز النهائي وتعلن الأسماء النهائية المشاركة بالصالون يوم 30 نوفمبر المقبل.

9- يتم تحديد سياسة وفلسفة العرض في الصالون وفقا لطبيعة قاعات العرض.

10- يتم افتتاح صالون أبيض وأسود الدورة السادسة يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022.

للتفاصيل واستمارة التقديم من هـــنـــــا