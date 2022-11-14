مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في اصطدام دراجتين ناريتين بالأقصر

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران إثر اصطدام دراجتين ناريتين على طريق الطوايع ببندر إسنا جنوب الأقصر، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا تحت تصرف النيابة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارا بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين إثر اصطدام دراجتين ناريتين على طريق الطوايع بإسنا وعلى الفور جرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.