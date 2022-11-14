قصف روسي على المنطقة الصناعية في «خاركيف»

أشارت السلطات الأوكرانية، إلى قصف روسي صاروخي، استهدف المنطقة الصناعية في «خاركيف» الواقعة شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أشارت في وقت سابق، إلى دوي انفجارات في المدينة الأوكرانية.

الدفاع الروسية: لا يتم التخطيط لعمليات تعبئة إضافية

من جانبها، استهدفت القوات الأوكرانية، بـ«صواريخ هيمارس» الأمريكية قرية في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق على إثر استفتاء على أراضي الاتحاد الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وكانت موسكو، نفت في وقت سابق، استئناف التعبئة الجزئية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها انتهت أنه لا يتم التخطيط لعمليات تعبئة إضافية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

موسكو: نشر «كييف» لمعلومات مضللة تسبب في حدوث قلق لدى الروس

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أن أوكرانيا، من خلال وسائل الإعلام التابعة لها، تنشر أخبارا ملفقة حول استئناف وشيك لتجنيد الروس كجزء من التعبئة الجزئية، وهذا غير صحيح، مشيرة إلى أن نشر معلومات كييف المضللة، تسبب في حدوث قلق لدى المواطنين الروس.

بدوره، يخطط مجلس «الاتحاد الأوروبي»، اليوم الاثنين، لإطلاق مهمة أوروبية لتدريب 15 ألف جندي أوكراني، تحت مسمى بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا «يومام أوكرانيا».

وستوفر بعثة «يومام أوكرانيا»، تدريبا للقوات الأوكرانية ووحدات الدفاع الإقليمية، فيما ستكون قواعد التدريب على الأراضي الألمانيا والبولندية.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى اختلاف في الآراء وانقسامات بين الدول الأوروبية، بسبب إمدادات وقود روسيا الينووي والتعاون مع شركة «روسآتوم» للطاقة الذرية.

وفي إطار صفقة «حبوب البحر الأسود»، غادرت 8 سفن من المواني الأوكرانية، أمس الأحد، محمّلة بالمنتجات الزراعية، متجهة إلى 7 دول من بينها دولتين عربيتين: «اليمن وعُمان»، والصين وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وأشار مكتب الأمم المتحدة التمثيلي في «مركز التنسيق المشترك»، الذي يتخذ من مدينة «إسطنبول» التركية، مقرا له، إلى حمل السفن 251 ألف طن من الغذاء قادمة من أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.