سباق موتوسيكلات ينتهي بمصرع شابين وإصابة 4 على طريق دكرنس في الدقهلية

لقي شخصان مصرعهما في محافظة الدقهلية، وأصيب 4 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين 3 موتوسيكلات كانوا يستقلونها بالطريق الواصل بين مدينتي «دكرنس - منية النصر» وذلك بعد قيامهم بالتسابق فيما بينهم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر لعلاجهم، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم على طريق «دكرنس - منية النصر» ووجود متوفيين ومصابين.

أسماء ضحايا حادث طريق دكرنس

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان حادث تصادم في سباق موتوسيكلات، وبالفحص تبين مصرع كل من: «محمود السيد إبراهيم»، 25 عامًا، مقيم مركز منية النصر، و«محمد عرابي علي جاد»، 18 عامًا مقيم قرية ميت شرف مركز دكرنس.

أسماء مصابي حادث طريق دكرنس

وأصيب في الحادث كل من: «محمد شريف محمد لطفي»، 20 عامًا، مقيم قرية اشمون الرمان، مركز دكرنس، و«إيهاب شريف محمد سليمان»، 18 عامًا، و«محمد عبده أحمد متولي»، 20 عامًا و«عبدالله محمد أباظة»، 18عامًا، ومقيمين قرية الدراكسة مركز منية النصر.

سباق موتسيكلات ينتهي بكارثة

وأكد شهود العيان أن الحادث نتج عن قيام المتوفين والمصابين باستخدام 3 موتسيكلات للتسابق فيما بينهم، وانتهى السباق بكارثة عندما اختل مقود القيادة بيد أحدهم مما تسبب في اصطدامهم ووقوع الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.