مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بدمياط

لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخر، جراء اصطدام دراجتين ناريتين على الطريق السريع في مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وأُخطرت قوات الأمن وانتقلت إلى موقع الحادث، للتعرف على ملابساته وأسبابه واستدعاء شهود العيان.

نقل جثتي الشابين للمشرحة

وجرى نقل جثتي يوسف فوزي مطر، البالغ من العمر 17 عاما، وعبد الرحمن الجوهري، 17عاما، إلى مشرحة المستشفى المركزي، في انتظار إصدار تصريح الدفن، وتقرير الطبيب الشرعي.

يوسف فوزي مطر

كما نُقل المصاب يوسف باسم عاطف، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتبين أنه يعاني من كسر مضاعف وحالته حرجة. وحُرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عبد الرحمن الجوهري