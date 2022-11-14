«الأرصاد»: أمطار على السواحل الشمالية ومدن القناة.. والعظمى في القاهرة 25

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على محافظة مطروح، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شرق القاهرة.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ طقس اليوم الإثنين معتدل الحرارة نهارا على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، ويسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق القريبة من المسطحات الزراعية والسريعة والمائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 21 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 26 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 27 - 17

- الطور 28 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21