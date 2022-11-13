«الأرصاد»: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية.. وأمطار في أماكن متفرقة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبرى وصولا إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تشهد البلاد أجواء خريفية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا.

حالة الطقس

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد، إنّنا وفقا للخرائط الطقسية الصادرة عن الأقمار الصناعية، نتأثر بامتداد منخفض جوي جديد في طبقات الجو العليا، يؤثر بشكل كبير على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الركامية أحيانا على مدار اليوم، يصاحبها أمطار بين متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مثل مطروح والإسكندرية والضبعة، والدقهلية وكفر الشيخ ومحافظة البحيرة، وغيرها من محافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الأمطار ستمتد بين خفيفة ومتوسطة إلى السواحل الشمالية الشرقية، وحلايب وشلاتين، ويكون الطقس على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة بشكل طفيف خلال ساعات النهار، لكن خلال فترات الليل، يسود طقس لطيف مع بداية الليل، ويبدأ الانخفاض التدريجي والملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على مدن الجمهورية، وتتراوح درجات الحرارة الصغري بين 16 لـ19 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة 26 - 17

- العاصمة الإدارية 26 - 17

- 6 أكتوبر 26 - 17

- بنها 26 - 18

- دمنهور 26 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 24 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 23 - 17

- وادي النطرون 24 - 17

- مطروح 23 - 16

- السلوم 23 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 25 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 10

- رأس سدر 26 - 14

- نخل 22 - 10

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 27 - 20

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 27 - 13

- قنا 29 - 13

- الأقصر 28 - 14

- أسوان 30 - 15

- الوادي الجديد 30 - 12

- أبو سمبل 28 - 15

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21