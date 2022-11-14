خبير المياه «ضياء القوصي»: أفريقيا الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية

قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه، إنّ ارتفاع درجة الحرارة يرفع مستوى التبخر ويؤثر على الأمطار وكذلك منسوب سطح البحر، لافتا إلى أن المياه هي حياة الإنسان وجميع الأنشطة الحياتية تقوم عليها من صناعة وزراعة وطاقة وانتقالات.

مناطق تعاني من فيضانات وسيول

وأوضح «القوصي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ المشكلة العالمية للمياه تكمن في التوزيع ونسب الاستهلاك وكذلك سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن هناك مناطق تعاني من فيضانات وسيول ومناطق أخرى تعاني من الجفاف، بالإضافة إلى أن هناك مناطق في أفريقيا تعتمد حياتها الأساسية على الأمطار، وهي الأكثر عرضة لتأثير التغيرات المناخية.

ندرة المياه بشكل يهدد حياة السكان

وأشار الدكتور ضياء الدين القوصي إلى أن هناك بعض الدول الأفريقية أصبحت تعاني من ندرة المياه بشكل يهدد حياة سكانها، لافتا إلى أن مصر أنشأت السد العالي من أجل تخزين المياه واستخدامها في توليد الطاقة وكذلك الاستعانة بها في الشرب والري وقت انخفاض المنسوب.

مشروعات القناطر الكبرى

وأكد خبير المياه أن مشروعات القناطر الكبرى على مسار النيل له أهمية كبرى وكذلك أنظمة الإنذار المبكر المستخدمة في شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر كونها الأماكن الأكثر عرضة لسقوط الأمطار، لافتا إلى أن مصر يجب أن تهتم بالتنبؤات بشأن سقوط الأمطار خاصة وأن إدارة المياه بشكل حاسم يضمن الأمان لحياة الشعوب في ظل ثبات مستوى المطر على القرى الأرضية.