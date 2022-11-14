متخصص في اقتصاد الدواء: الفيروسات التنفسية تظهر بالخريف وتنتهي في فبراير

قال الدكتور إسلام عدنان، محاضر اقتصاديات الدواء، إن الفيروسات التنفسية تظهر كل خريف، ومنها نزلات البرد والإنفلونزا والفيروس الخلوي التنفسي، وتنتهي في شهر فبراير، لافتا إلى أن الفيروس يبقى في فترة حضانة لمدة 4 أيام، والأعراض تكون خفيفة تتضمن سيلان الأنف والحمى البسيطة والتهاب الحلق، وتستمر من 5 أيام إلى أسبوعين بحد أقصى.

علاج الأعراض بناء على الحالة المرضية

وأوضح «عدنان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن العلاج يكون للأعراض بناء على الحالة، ولا ينصح بـ المضاد الحيوي إلا إذا كانت هناك عدوى بكتيرية، خاصة وأن المضاد الحيوي مؤذي للجسم، لافتا إلى أن الفيروس من الممكن أن ينتقل إلى باقي الجهاز التنفسي ويؤدي لضيق التنفس والنهجان وصعوبة في التنفس وزرقان في الجلد وفي هذه الحالات يجب الانتقال إلى المستشفى على الفور.

حقنة البرد هي الأخطر على صحة الإنسان

وأشار الدكتور إسلام عدنان إلى أن «حقنة البرد»، هي الأخطر على صحة الإنسان، فلا يجب أن يدخل الجسم جرعة واحدة من أي دواء دون خطة علاجية منتظمة، لافتا إلى أن مفعول الحقن سريع ولكن بشرط أن يكون ضمن كورس علاجي وليس جرعة واحدة لصنف دوائي، لأن ذلك يضعف من قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا وكذلك الكورتيزون الذي يجب تناوله بوصف طبيب مختص.

متحور فرعي جديد من أوميكرون

وأكد محاضر اقتصاديات الدواء، أن هناك متحور فرعي جديد من أوميكرون ظهر في أمريكا بنسبة 44% من الحالات، وكذلك استراليا تعاني من انتشار عدد كبير من حالات تعاني من المتحور الجديد.