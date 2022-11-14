طلاب جامعة القاهرة يفوزون بجائزة مؤسسة مهندسي الكهرباء العالمية

فاز طلاب فرع جامعة القاهرة لمؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية «IEEE» بجائزة الفرع الطلابي النموذجي الإقليمي لعام 2022 للمنطقة الثامنة للمؤسسة، والتي تضم أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك للمرة الثالثة على التوالي والعاشرة منذ تأسيس الفرع عام 2008، كما حصل الطلاب على المركز الأول في مسابقة اليوم العالمي للمؤسسة لأفضل صورة اجتماعية للمرة الثانية على التوالي.

«الخشت» يهنئ الفائزين ويشيد بتميز أساتذة الجامعة وطلابها

كما فاز الدكتور أحمد خطاب، الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على فرع الجامعة لمؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية، بجائزة أفضل مشرف على فرع طلابي لعام 2022.

كما حصل الفرع على 8 جوائز، من بينها جائزة الفرع المثالي 4 مرات، والتي توفر منصة لتقدير الأفكار المُبدعة للشباب المهنيين، وتشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى تميز طلاب وأساتذة الجامعة وكفاءتهم ونبوغهم في مختلف المجالات، وقدرتهم على المشاركة الفعالة وتحقيق الإنجازات والفوز بمراكز متقدمة في مختلف المسابقات على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس المهارات التعليمية والبحثية والتقنية لطلابها وعلمائها.

الطلاب الفائزون شاركوا في ورش عمل تقنية

وأوضح الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، أن الطلاب شاركوا في فعاليات مؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية من خلال عدة فعاليات، منها ورش عمل تقنية، وأنشطة تعليمية، وفرص تواصل مهنية، بما يُتيح بناء وتعزيز المهارات اللازمة لسوق العمل.

جدير بالذكر، أن مؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية تُعد أكبر منظمة مهنية تقنية في العالم لمجتمع الهندسة والتكنولوجيا، وتهدف إلى تطوير الابتكار والتميز التكنولوجي لصالح البشرية، وقيادة المجتمع العالمي نحو الابتكار التكنولوجي من أجل غد أفضل، وذلك من خلال إصدار المجلات العلمية عالية الاستشهاد، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وتعريف معايير التكنولوجيا القياسية، وغيرها من الأنشطة المهنية والتعليمية في مجالات الاهتمام ذات الصلة.