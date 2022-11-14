«الأرصاد» تحذّر من انخفاض الحرارة خلال أيام: الصغرى تصل لـ12 درجة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث يصل الفارق إلى 10 درجات بين العظمى والصغرى، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي صادر عنها، أنّ درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المقبلة، قد تتراوح بين 12 لـ16 درجة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، في حين أنّ الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة على سطح البحر المتوسط، مع زيادة فترات سقوط الأمطار على مدن القناة والسواحل الشرقية والغربية، ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأربعاء 16 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 16 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة الجمعة 16 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.