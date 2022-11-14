توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة على محافظات الجنوب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الأمطار المتوسطة والخفيفة خلال الـ72 ساعة المقبلة وذلك على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى أن أماكن سقوط الأمطار تشمل كل من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، جنوب البحر الأحمر، مدينتي حلايب وشلاتين، السواحل الشرقية للبلاد، مدن القناة.

ويسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وخلال ساعات النهار يسود طقس غائم على جميع مدن الجمهورية عدا محافظات جنوب البلاد، إذ تقل فترات سطوع أشعة الشمس، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وذلك خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأربعاء 16 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 16 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16.