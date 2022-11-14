ضبط 14 طن أرز داخل المخازن في حملة ضد محتكري السلع بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية، بالاستمرار في تنفيذ حملات رصد محتكري السلع الغذائية، ومتابعة مدى توفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، للقضاء على ظاهرة الاحتكار وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأجرى الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، جولة مفاجئة بمركز بني مزار شمال المحافظة، بحضور عماد عبد العزيز رئيس المركز، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وممثلي إدارة التموين بالمركز.

ضبط أرز داخل مخازن

وخلال الحملة، جرى ضبط عدد من المخازن بها 14 طنا من الأرز، داخل أحد أحياء المركز، وتم إعادة بيعها بالأسعار المقررة داخل المنافذ العامة، إذ جرى بيع 4 أطنان مباشرة للأهالي وإرسال طني من الأرز المضبوط داخل منافذ المركز، كما تم إرسال الـ 8 أطنان الأخرى للبيع بمنافذ الاتحاد، وأسواق مصر داخل مدينة المنيا، بالإضافة للمرور على أحد المحال التجارية وتحرير مخالفة بيع بأسعار مبالغ فيها.

التواصل مع غرفة عمليات المحافظة

وحرص نائب محافظ المنيا، على متابعة أعمال بيع الأرز المضبوط للمواطنين مباشرة داخل أحد المنافذ العامة بالمركز، حيث ناشد المواطنين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرصد محتكري السلع من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات الرئيسية.

وعلى هامش الجولة، تابع نائب المحافظ، سير العمل بالمركز الطبي الحضري ببني مزار، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، واستقبال حالات الطوارئ، ومدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة فئات المواطنين على مدار الساعة.