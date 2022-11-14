رئيس «المواد الغذائية»: خصومات الجمعة البيضاء ساهمت في زيادة حركة السوق

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الإسكندرية في ضوء تخفيضات الجمعة البيضاء، إنّ الخصومات المقدمة في المحلات التجارية ساهمت في زيادة حركة البيع والشراء بالأسواق خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أنّ العروض الكبرى تقتصر على المنظفات والمنتجات التجميلية والأحذية والملابس، وعروض قليلة على المنتجات الغذائية، لكن اتجاه المستهلكين نحو هذه المنتجات ساهم في إنعاش الأسواق، وخفض نسبة الركود الحالي.

تتوفر جميع المنتجات والموديلات

وتوقع انخفاض نسبة البيع والاستهلاك في الأيام المتبقية من شهر نوفمبر، والتي تعتبر آخر أيام عروض «الجمعة البيضاء»؛ لأنّ في بداية موسم التخفيضات تتوفر جميع المنتجات والموديلات، فيساهم ذلك في زيادة الرواج، ومقارنة بالعام الماضي الإقبال على السلع الترفيهية انخفض بنسبة ملحوظة، نظرًا للأزمة الاقتصادية، واتجاه المواطنين لتوفير السلع الاستراتيجية أولا.

شراء المنتجات الضرورية والأساسية فقط لتفادي الأزمة الاقتصادية

وقدم المنوفي، في تصريح لـ«الوطن» بعض النصائح للتجار باستغلال فرصة الخصومات للترويج لسلعهم، لمساهمة ذلك في سرعة دوران رأس المال، لأن المنتجات الغذائية والتجميلية يحكمها تاريخ الصلاحية، والملابس والأحذية تختلف موديلاتها من سنة لأخرى، فالأفضل للتاجر التخلص منهم، ونصح المستهلكين بشراء المنتجات الضرورية والأساسية فقط لتفادي الأزمة الاقتصادية وعواقبها، واللجوء إلى ترتيب أولوياته في التسوق، ومن الأفضل قبل الذهاب إلى التسوق تحديد ما سيتم شرائه في قائمة تحتوى فقط على ما يحتاج، وعدم الإخلال بها.