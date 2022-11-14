دراسة يابانية: الفئران ترقص تلقائيا وتتجاوب مع الموسيقى

القفز في الوقت المناسب عند سماع الأصوات هو قدرة بشرية فريدة، إلا أن العلماء وجدوا الآن أن الحيوانات تشارك البشرية في هذه القدرات، فالفئران ترقص وتتحرك تلقائيًا عند سماع الموسيقى.

ودرس باحثون من جامعة طوكيو هذا الأمر بتطبيق التجربة على 10 فئران مزودة بأجهزة لاكتشاف حركة الرأس الخافتة، بالإضافة إلى 20 شخصًا لعقد المقارنة، ولاحظ العلماء قدرة الفئران على الرقص عندما تم عزف أربع إيقاعات مختلفة من موسيقى سوناتا وموتسارت وليدي جاجا ومايكل جاكسون، أثناء التجربة، إذ تمكنت الفئران من تحريك رؤوسها في الوقت المناسب مع الموسيقى.

الفئران رقصت فطريا دون تدريب مسبق

وكشفت الدراسة اليابانية أن كلاً من الجرذان أي الفئران والبشر تمايلوا بشكل مقنع في الوقت المناسب مع الموسيقى عندما كانت في نطاق 120-140 نبضة في الدقيقة، وقال الدكتور «هيروكازو تاكاهاشي» Dr Hirokazu Takahashi من جامعة طوكيو: «أظهرت الفئران عرضًا فطريًا بدون أي تدريب أو تعرض مسبق للموسيقى تزامنًا العزف».