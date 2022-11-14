«الرعاية الصحية» تستعرض رحلة الهيئة في تعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، وذلك بجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية داخل الجناح الحكومي لمعرض مؤتمر المناخ "COP27"، المقام بالمنطقة الخضراء للمؤتمر.

شرم الشيخ الدولي أول مستشفى تحصل على درجة الإعتراف الدولي

وشملت الزيارة، استعراض رحلة الهيئة العامة للرعاية الصحية في التحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي، أول مستشفى تحصل على درجة الإعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH) بمصر، وذلك تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ.

إتاحة قياس البصمة الكربونية الشخصية

وشملت الزيارة، التعرف على خدمات هيئة الرعاية الصحية بالجناح المخصص لها بالجناح الحكومي بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ، وهي ولأول مرة في مصر إتاحة قياس البصمة الكربونية الشخصية من خلال الروبوتات الذكية لجميع رواد معرض مؤتمر المناخ طوال فترة انعقاد المؤتمر.

الخدمات المجانية لجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية

وشملت أيضًا، التعرف على الخدمات المجانية لجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقييم الحالة الصحية وقياس العلامات الحيوية والإسعافات الأولية، لجميع رواد معرض مؤتمر المناخ طوال فترة انعقاد المؤتمر، إضافة إلى توعية بالمبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) من خلال الروبوتات الذكية بمختلف اللغات الأجنبية.

دمج البعد البيئي بعدد من المنشآت الصحية

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، زيارة وزير المالية والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وممثل المنظمة بمصر لجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من المشاركين في مؤتمر المناخ على جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتعرف على جهود الهيئة في دمج البعد البيئي بعدد من منشآتها الصحية، كنواة لتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء بمصر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن سعادته لزيارة جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ، فيما أشاد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بجناح هيئة الرعاية الصحية وفعالياته المتميزة، كما ثمنَّت الدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود الهيئة والأنشطة المتميزة بجناحها والتي تسهم في رفع الوعي والتغلب على تحديات تغير المناخ.