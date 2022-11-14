خبيرة تقدم كبسولة سريعة لتعلم الإنجليزية بشكل صحيح.. «متحفظش كلمات»

كشفت مي جمال، صانعة محتوى، والمعروفة في وسائل التواصل الاجتماعي بـ«بتاعة الإنجليزي»، عن الطريقة الصحيحة والسهلة لتعلم اللغة الإنجليزية، قائلة إنه من المهم أن يحفظ الشخص جمل بالإنجليزية وليس كلمات مفردة.

الطريقة الصحيحة لتعليم الأطفال

وأضافت «جمال» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، «الطريقة الصحيحة لتسريع حديث الأطفال بالإنجليزية، فإذا حفظ كلمات فقط سيستغرق الطفل في تكوين هذه الكلمات لجمل وقتا طويلا».

وتابعت: «إذا حفظ الطفل جملة واحدة وعلى سبيل المثال الكتاب على الترابيزة أو جملة صباح الخير، بدون حفظ كلمة صباح وحدها والخير وحدها سيؤدي إلى السرعة».

وأشارت إلى أن حفظ الجمل بدلا من الكلمات سيؤدي إلى الطلاقة في الكلام والحديث بشكل أسرع، «دي كبسولة سريعة».

مشاهدة الأفلام وسماع الأغاني

ولفتت إلى أنه من طرق تعلم اللغة الأجنبية هي مشاهدة الأفلام وسماع الأغنيات الخاصة بهذه اللغة، ويحبذ قراءة الترجمة مع الاستماع للفيلم أو الأغنية.

وواصلت: «اتعلموا مع الأفلام، وشوف الممثل بيتكلم إزاي ونطقه، وتركيب الجملة، وشوف الترجمة بالإنجليزي، علشان تحفظ عينك شكل الكلمة من غير ما تكتب الكلام، شوف شكلها وصوتها، ودة هيخليك تتكلم أسرع تكوين جمل بنفس لهجتهم».