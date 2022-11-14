تنفيذ 28 ألف مشروع بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، إنه جرى تنفيذ 60% من المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، وذلك في 1477 قرية في جميع المحاور من البيئة والزراعة والتنمية والطاقة المتجددة، مضيفة أن تعميم نموذج حياة كريمة في أفريقيا بحسب كل دولة لأن هناك دول بها احتباس حراري وتغيرات مناخية.

حياة كريمة تعمم المشروعات الناجحة أفريقيا

وأضافت «عمر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، أن مبادرة حياة كريمة في أفريقيا ضمن فعاليات مؤتمر المناخ التي تمت بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة لتعميم المشروعات الناجحة على القارة السمراء.

ولفتت إلى أن المبادرة تقوم على نقل الخبرات لتنفيذ مشروعات التنمية بدول القارة الأفريقية، وبناء على ذلك تحرك مجلس الوزراء وعدد من الشركات لطرح مبادرة حياة كريمة التي تعتبر أكبر مشروع على مستوى العالم، إذ يستهدف أكثر من 58 مليون مواطن.

28 ألف مشروع بالمرحلة الأولى

وهناك إشادات دولية بمبادرة حياة كريمة، لأنها محددة الأهداف، وتتوافق مع التنمية المستدامة، ومبادرة مميزة في مصر، كما أنها مشروع متكامل يضم كل العناصر، ونحو 36 ألف شاب يعملون بالمبادرة بشكل يومي، وفي المرحلة الأولى تم تنفيذ 28 ألف مشروع.