إصابة 35 شخصا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق محور 26 يوليو

أصيب 35 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات على طريق محور 26 يوليو في الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

وورد بلاغ إلى رجال الشرطة، بانقلاب سيارة ترحيلات على طريق محور 26 يوليو بالجيزة، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الحادث، وتبين أنه في أثناء سير سيارة شرطة على طريق المحور اتجاه أكتوبر تقل عددا من المساجين إلى سجن أكتوبر المركزي، انحرفت عجلة القيادة ما أدى إلى اصطدام السيارة بالحواجز وسقوطها على المنحدر، وانقلابها، ما تسبب في إصابة 35 شخصًا.

ونقل المصابون تحت الحراسة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي؛ لتقديم الإسعافات اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.