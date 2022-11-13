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إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق التوسعات الشمالية بـ 6 أكتوبر

كتب:

منتصر سليمان
11:20 ص | الأحد 13 نوفمبر 2022
سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

شهدت منطقة السادس من أكتوبر إصابة 20 عاملا على طريق التوسعات الشمالية، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل حادث السادس من أكتوبر

البداية كانت بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق التوسعات الشمالية في مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل.

الاستماع إلى أقوال شهود العيان

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما انتقل رجال المرور وتم الاستعانة بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويقوم رجال الشرطة بالاستماع إلى أقوال شهود العيان المصابين للوقوف على ملابسات الحادث.

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