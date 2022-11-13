تشييع جثمان موظف بشركة اتصالات لقي مصرعه في انقلاب سيارة بسوهاج

شيع أهالي مركز جهينة بمحافظة سوهاج، جثمان موظف يعمل بإحدى شركات الإتصالات، ومقيم بمحافظة القاهرة، بعدما لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارته الملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج، عقب تصريح الجهات المختصة بتسليم الجثمان لذويه من مشرحة مستشفى المنشأة المركزي بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

حادث سير على الطريق الصحراوي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث سير بطريق سوهاج الصحراوي بدائرة المنشأة ووجود وفيات.

اختلال عجلة القيادة

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق ومصرع قائدها «سيد، م»، 55 عاما، موظف بإحدى شركات الاتصالات، ويقيم بمحافظة القاهرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق ومصرعه في الحال.

لا شبهة جنائية

وبسؤال «أحمد ا ا» عم المتوفى، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، أفاد بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثمان لمستشفى المنشأة المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.