«أمازون» تعلن عن حاجتها لتوظيف مصريين في خدمة العملاء 

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في مجال خدمة العملاء، فإن هناك عددًا من الوظائف الشاغرة، أعلنتها شركة أمازون وإتاحة عدد من فرص العمل للشباب المصري داخل مركز خدمة العملاء الخاص بها في القاهرة الجديدة، فى مجال خدمة العملاء، وسيقوم المتقدم للوظيفة بخدمة العملاء فى عدد من دول العالم، منها مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

من لهم حق التقدم للوظائف

تتوفر الوظائف في مجالات مختلفة داخل مقر أمازون الجديد لخدمة العملاء منها، الوظائف الفنية والوظائف الإدارية في مجال خدمة العملاء، ووظائف ضمان الجودة والتدريب، وتحليل البيانات، ووظائف في قسم الإتصال، بالإضافة إلى فرص كبيرة لذوي الهمم، ووظائف أكبر للسيدات.

شروط الوظيفة

وفقًا لما قالته الشركة، فإنه يجب أن يكون المتقدمون للحصول على وظائف في المركز، مواطنون مصريون أو بحوزتهم تصريح عمل، كما يعتبر امتلاك مهارات جيدة في الكتابة، أو امتلاك مهارات إدارية أو مهارات فنية محددة، وفقًا لطبيعة المنصب الوظيفي، ميزة إضافية للمتقدمين، إذ تمكنهم من بناء مسيرة مهنية ناجحة من خلال حصولهم على تدريب عالمي المستوى من أمازون، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، والاهتمام برعاية الموظفين مع وضع صحتهم وسلامتهم قيد الاعتبار.

طرق التقدم للوظيفة

وبحسب الشركة، فإنه يمكن للأشخاص المهتمين بالانضمام إلى فريق العمل في مركز أمازون لخدمة العملاء في مصر، الإطلاع على الوظائف الشاغرة على www.amazon.jobs ، وتحديد منطقة البحث بكتابة كلمة «مصر» لعرض الوظائف المطلوبة والوصف الوظيفي لكل منها، إذ قامت الشركة مؤخرًا بافتتاح أكبر مركز لخدمة العملاء في المنطقة، سيوفر أكثر من 1600 فرصة عمل، وسيخدم عملاء الشركة في جميع انحاء مصر ودول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى ألمانيا وأستراليا.