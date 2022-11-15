إصابة 8 طلاب في حادثي توك توك ببني مزار ومطاي شمال المنيا

أصيب 8 طلاب مدارس، إثر وقوع حادثي انقلاب توك توك، في مركزي بني مزار ومطاي بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

انقلاب توك توك بطريق قرية الشيخ عطا بمطاي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب توك توك بدون لوحات معدنية، بطريق قرية الشيخ عطا بمركز مطاي، مما أسفر عن إصابة كل من: سراج محمد محمد 18 عاما، بكري وفقي توني 19 عاما، خلف محمد أحمد 20 عاما، وجميعهم طلاب مصابين بكسور وسحجات وكدمات وتم نقلهم للمستشفي المركزي لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية لوحدة مباحث مركز مطاي، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي التوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة 5 طلاب إثر إنقلاب توك توك ببني مزار

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطار بانقلاب توك توك آخر، بالطريق الدائري أمام قرية القيس بمركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 5 طلاب، بكسور وسحجات وكدمات واشتباه إرتجاج ونزيف بالمخ، وتم نقلهم لمستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين وقوع الحادث بالطريق الدائري بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الرحمن علي جمعة 16 عاما، محمد رضا جمعة 17 عاما، جمال محمد 16 عاما، محمد أحمد 16 عاما، عبد الله شحاتة 16 عاما، جميعهم طلاب يقيمون في مركز بني مزار.