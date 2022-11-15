«الأرصاد»: أمطار خفيفة شمال وشرق البلاد.. وطقس غائم في القاهرة الكبرى

أكدت الارصاد الجوية، أن الأجواء ستكون معتدلة الحرارة اليوم على شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب البلاد، مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال وجنوب الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري، كما تمتد مع تقدم ساعات النهار إلى مدن القناة، وحلايب وشلاتين، ومرسى علم.

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى أن الطقس سيكون غائم جزئيا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ووسط سيناء، وعلى مدن القناة، والسواحل الشرقية، ويسود طقس مشمس على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة، المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 21 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 26 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 27 - 17

- الطور 28 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21