التحقيق في مصرع سيدة صدمتها سيارتين أثناء عبورها الطريق بـ6 أكتوبر

تجرى جهات التحقيق بأكتوبر تحقيقاتها في حادث مصرع سيدة مسنة صدمتها سيارة في أحد الشوارع بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم لحظة الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة.

تفاصيل حادث التصادم

وجاءت تفاصيل الحادث، بورود بلاغا إلى رجال الشرطة بالجيزة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بسيدة مسنة توفت على أثرها بدائرة القسم، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث برئاسة الرائد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بسيدة مسنة 72 سنة عاملة بحضانة ومقيمة بدائرة قسم الجيزة نهر الطريق اصطدمت بها سيارة بمنطقة أكتوبر مما أدى إلى سقوطها وقيام سيارة ثانية بالاصطدام بها، ما أدى إلى وفاتها في الحال، متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي وتم نقلها إلى مستشفي زايد العام.

ضبط المتهمين في حادث وفاة السيدة

وقام رجال الشرطة في السادس من أكتوبر بضبط المتهمين قائدي السيارتين، وتبين أن سائق السيارة الأولى عامل، يبلغ من العمر 30 سنة مقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة، وصاحب السيارة الثانية عاطل، 30 عاما ومقيم بمنطقة المعتمدية بكرداسة، وأقرا بارتكابهما الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.